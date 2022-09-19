Как пишет Politeka.net, известная исполнительница SLAVIA с начала полномасштабной войны борется за правду на музыкальном фронте. Артистка никуда не уезжала из Украиныи сейчас активно гастролирует с благотворительными концертами и собирает помощь для обороны страны.

Сейчас у себя в Инстаграм артистка пкоказала кадры выступления в одном из городов.

SLAVIA вышла на сцену в кожаной мини-юбке и черном жакете. Босоножки на шпильке и длинные распущенные волосы дополняли сценический образ артистки.

"Наши защитники делают невозможное... Мы должны делать все возможное, ради победы", - подписала она видео.

Пользователи сети отреагировали на выступление SLAVIA, без ложки дегтя не обошлось. Тогда как одни восхитились исполнением бывшей жены Дзидзьо, другие - раскритиковали ее внешний вид, посчитав, что артиска вышла на сцену в образе уличной девки из 90-х.

"Не обижайтесь, Славочка. Голос очень красивый, но одежда ужасная. Кожаные юбки с ланцами это 90-е из прошлого века",

"А люди, которые ей помогают, не видят, что это образ уличной девки из 90-х, жаль, хороший и хороший голос",

"Какая красотка, какое исполнение".

"Супер молодчинка", - пишут в сети.

Напомним, экс-супруга Дзидзьо SLAVIA смутила выступлением под фонограмму, появилось видео

Также Politeka сообщала, что бывшая жена Дзидзьо Slavia неожиданно вернулась в Киев после жизни в Карпатах

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