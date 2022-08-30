Как пишет Politeka.net, Михаил Хома - известный украинский артист, который прославился благодаря коллективу Дзидзьо. Звезда был женат на Ярославе с 2013 по 2021 год, которая тоже решила пойти в шоу-бизнес и стала певицей под псевдонимом SLAVIA. После развода артистка занялась активно сольной карьерой, а также развивает свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз SLAVIA поделилась фотографией со своего выступления. Звезда стояла в мини-юбке белого цвета, выступая у реки.

Стоит отметить, Ярослава, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Сообщалось, что Ярослава поддержала жену президента Украины.

"Сижу на камне, у водопада Девичьи слезы. Бросайте камни…))

Фотосессия первой леди Украины для журнала Vogue подверглась критике пользователей соцсетей из-за вроде бы "не женственной" позы, в которой сидит Елена Зеленская.

Также многих женщин возмутила претензия к той позе, в которой сидит первая леди…", - написала звезда и опубликовала фото с раздвинутыми ногами.

Напомним, экс-жена Дзидзьо Slavia распустила волосы и подчеркнула естественную красоту

А еще Politeka сообщала, что экс-жена Дзидзьо SLAVIA показала себя в родном городе

Также Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо похвасталась патриотическим подарком: мечта каждой украинки



