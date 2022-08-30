Как пишет Politeka.net, Михаил Хома - известный украинский артист, который прославился благодаря коллективу Дзидзьо. Звезда был женат на Ярославе с 2013 по 2021 год, которая тоже решила пойти в шоу-бизнес и стала певицей под псевдонимом SLAVIA. После развода артистка занялась активно сольной карьерой, а также развивает свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз SLAVIA поделилась фотографией со своего выступления. Звезда стояла в мини-юбке белого цвета, выступая у реки.
Стоит отметить, Ярослава, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Сообщалось, что Ярослава поддержала жену президента Украины.
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Напомним, экс-жена Дзидзьо Slavia распустила волосы и подчеркнула естественную красоту
А еще Politeka сообщала, что экс-жена Дзидзьо SLAVIA показала себя в родном городе
Также Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо похвасталась патриотическим подарком: мечта каждой украинки