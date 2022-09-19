Як пише Politeka.net , Андрій Задворний прославився після участі у другому сезоні романтичного шоу "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огневич. Чоловікові вдалося завоювати серце співачки та перемогти, але після проекту він майже одразу ж покинув Огневич. Після цього Задворний зізнався, що його почуття до співачки охолонули.

Наразі чоловік завойовує Інстаграм, за його акаунтом стежать десятки тисяч українців. Задворний регулярно ділиться з фоловерами новим контентом, і начебто навіть допомагає ЗСУ.

Переможець «Холостячки» часто спілкується із колишніми суперниками по проекту.

І тепер він похвалився, як весело провів час в оточенні гарних дівчат та учасника шоу Максима Тарапати.

«На тому тижні був запрошений на крутий івент, де нарешті познайомив Макса з офігенськими дівчатами,» - зізнався Задворний і попозував у компанії Тарапати та трьох чарівних українок.

Однак у мережі це фото сприйняли не дуже добре. Підписники Задворного розкритикували чоловіків за розваги під час війни, а дехто поцікавився, чому такі гарні та мужні хлопці не захищають нашу країну?



"Дівчата класні, а Вам красеням не заважало би зганяти у військкомат, Вам дуже підходив комуфляж і берці",

"Івент??????? Ви в собі???? Що за міри в цей час ?????Не гнівіть ні Бога, ні людей",

"Я думаю, що коли в Ізюмі відкопують трупи закатованих українців – такі фото дуже ріжуть око",

"Справді так, захищати країну треба, а не хизуватися дівчатами. Фу....", - не стримувалися в коментарях українці.

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