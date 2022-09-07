Победитель "Холостячки" Андрей Задворный поделился новым фото и рассказал, чего сейчас хочет больше всего.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который решился пойти на "Холостячку", где главной героиней была Злата Огневич. Андрею удалось победить на проекте, но он сразу же бросил певицу после съемок шоу. Зато Задворный сейчас довольно успешный блогер в Инстаграм, где за ним следят десятки тысяч украинцев. И звезда старается не разочаровывать фанов, постоянно делясь новыми кадрами.

А в этот раз Задворный поделился фото, где позировал в футболке и обвязял свитер вокруг шеи.

"Хочу долгой теплой осени, очень хочу бабьего лета и хотя бы несколько жарких дней

Хочу чтобы зимняя куртка не стучалась мне из шкафа по вечерам)

Хочу прогулку по Трухановому острову в желто-красных цветах.

Хочу на Говерлу.

Хочу в Одессу, хоть взглянуть на пляжик", - написал Задворный.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"На Пип Иван тоже круто", "Огонь".

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