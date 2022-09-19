Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный прославился после участия во втором сезоне романтического шоу "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич. Мужчине удалось завоевать сердце певицы и победить, но после проекта он почти сразу же бросил Огневич. После Задворный признался, что его чувства к певице остыли.

Теперь мужчина завоевывает Инстаграм, за его аккаунтом следят десятки тысяч украинцев. Задворный регулярно делится с фолловерами новым контентом, и вроде бы даже помогает ВСУ.

Победитель «Холостячки» частенько общается с бывшими соперниками по проекту.

И теперь он похвастался, как весело провел время в окружении красивых девушек и участника шоу Максима Тарапаты.

«На той неделе был приглашен на крутой ивент, где наконец-то познакомил Макса с офигенскими девушками» - признался Задворный и попозировал в компании Тарапаты и трех очаровательных украинок.

Однако в сети это фото восприняли не очень хорошо. Подписчики Задворного раскритиковали мужчин за развлечения во время войны, а некоторые поинтересовались, почему такие красивые и мужественные ребята не защищают нашу страну?



"Девушки классные, а Вам красавцам не мешало бы сгонять в военкомат, Вам очень подходил комуфляж и берцы",

"Ивент??????? Вы в себе ???? Что за меры в это время ?????Не гневите ни Бога, ни людей",

"Я думаю, что когда в Изюме откапывают трупы замученных украинцев – такие вот фото очень режут глаз",

"Действительно так, защищать страну надо, а не кичиться девушками. Фу. ....", - не сдерживались в комментариях украинцы.

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