Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который решился пойти на "Холостячку" со Златой Огневич. Андрею удалось победить на проекте, но после шоу Задворный сразу же бросил звездную певицу. Теперь бизнесмен довольно успешный блогер в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Андрей поделился кадрами, где ответил на вопрос фаната.

"Не кажется ли тебе, что ты не способен на долгосрочные отношения с женщинами. "Пришел, увидел, победил" и на этом все?! Бывает так, это твоя природа?", - написал фанат.

"Может я точно что-то не то делаю?", - написал Задворный в ответ и поделился фото, где был в мини-юбке, топике и лифе.

"Когда ты бедный студент, но очень хочешь своему другу на совершеннолетие подаровать стрептизершу. То выкручиваешься как можешь", - подписал второй сторис Андрей, где танцевал уже на столе.

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный, отвечая на вопрос о второй половинке, показал неожиданный кадр

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