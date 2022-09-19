Як пише Politeka.net , новий кліп на пісню під назвою "Ліхтар" переможниці третього сезону вокального шоу "Х-фактор" Аїди Ніколайчук (AIDA) побачить світ вже 23 вересня.
У відео, яким артистка поділилася в Instagram, є нічні кадри. Ніколайчук кудись біжить, а також їй сняться кошмари.
«Вже цієї п'ятниці», - повідомила вокалістка.
Шанувальники Ніколайчук, серед яких дуже багато іноземців, у коментарях одразу ж обдарували її компліментами та повідомили, що з нетерпінням чекають на вихід нового кліпу.
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"Таке класне відео люблю 😍",
"Ти можеш бути ніким для всього світу, ти для мене весь світ 🌷🌷🌷❤️",
"Привіт сонячне світло! Сліпуче, як завжди. Ти рай для очей, але пекло для душі!? Ще кілька днів я почую твій прекрасний голос у новій пісні. Я не можу чекати.!!! Бережи себе, сонечко!!!", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу .
Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.
Також Politeka писала, що Аїда Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців.