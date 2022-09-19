Популярна українська співачка Аїда Ніколайчук, яка здобула славу завдяки перемозі у шоу "Х-фактор", назвала дату виходу свого нового кліпу та показала фрагменти.

Як пише Politeka.net , новий кліп на пісню під назвою "Ліхтар" переможниці третього сезону вокального шоу "Х-фактор" Аїди Ніколайчук (AIDA) побачить світ вже 23 вересня.

У відео, яким артистка поділилася в Instagram, є нічні кадри. Ніколайчук кудись біжить, а також їй сняться кошмари.

«Вже цієї п'ятниці», - повідомила вокалістка.

Шанувальники Ніколайчук, серед яких дуже багато іноземців, у коментарях одразу ж обдарували її компліментами та повідомили, що з нетерпінням чекають на вихід нового кліпу.

"Таке класне відео люблю 😍",

"Ти можеш бути ніким для всього світу, ти для мене весь світ 🌷🌷🌷❤️",

"Привіт сонячне світло! Сліпуче, як завжди. Ти рай для очей, але пекло для душі!? Ще кілька днів я почую твій прекрасний голос у новій пісні. Я не можу чекати.!!! Бережи себе, сонечко!!!", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу .

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