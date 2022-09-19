Как пишет Politeka.net, новый клип н а песню под названием "Ліхтар" победительницы третьего сезона вокального шоу "Х-фактор" Аиды Николайчук(AIDA) увидит свет уже 23 сентября.
В видео, которым артистка поделилась в Instagram, присутствуют ночные кадры. Николайчук куда-то бежит, а также ей снятся кошмары.
«Уже этой пятницей», - сообщила вокалистка.
Поклонники Николайчук, среди которых очень много иностранцев, в комментариях сразу же одарили ее комплиментами и сообщили, что с нетерпением ждут выход нового клипа.
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"Такое классное видео обожаю😍",
"Ты можешь быть никем для всего мира, ты для меня весь мир 🌷🌷🌷❤️",
"Привет солнечный свет! Ослепительно, как всегда. Ты рай для глаз, но ад для души!? Еще несколько дней я услышу твой прекрасный голос в новой песне. Я не могу ждать.!!! Береги себя, солнышко!!!", - пишут в сети.
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.