Популярная украинская певица Аида Николайчук, снискавшая славу благодаря победе в шоу "Х-фактор", назвала дату выхода своего нового клипа и показала фрагменты.

Как пишет Politeka.net, новый клип н а песню под названием "Ліхтар" победительницы третьего сезона вокального шоу "Х-фактор" Аиды Николайчук(AIDA) увидит свет уже 23 сентября.

В видео, которым артистка поделилась в Instagram, присутствуют ночные кадры. Николайчук куда-то бежит, а также ей снятся кошмары.

«Уже этой пятницей», - сообщила вокалистка.

Поклонники Николайчук, среди которых очень много иностранцев, в комментариях сразу же одарили ее комплиментами и сообщили, что с нетерпением ждут выход нового клипа.

"Такое классное видео обожаю😍",

"Ты можешь быть никем для всего мира, ты для меня весь мир 🌷🌷🌷❤️",

"Привет солнечный свет! Ослепительно, как всегда. Ты рай для глаз, но ад для души!? Еще несколько дней я услышу твой прекрасный голос в новой песне. Я не могу ждать.!!! Береги себя, солнышко!!!", - пишут в сети.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

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