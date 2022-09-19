Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня збирається розписатися та стати дружиною блогера Олександра Волошина, часто ділиться з шанувальниками всіма подробицями свого життя у Instagram. Так, цього разу дівчина виклала у сторіс нескромні кадри в образі нареченої та запропонувала шанувальникам допомогти їй вибрати.

Щоправда, на кадрах Анна приміряє образ для "ранку нареченої", зокрема білосніжні корсети. Як виявилося, вона не може вибрати із двох варіантів, який одягне у весільний день. Так, на одному з фото співачка позує в білому корсеті з щільнішої тканини, який ідеально ліг по фігурі і підкреслює апетитні принади. Другий корсет більш прозорий та із застібками для панчох. Обидва образи вона доповнила легким халатиком з пишним білим пір'ям.

"Ранок нареченої. Казково. 1/2 як вибрати? Чи цей?", - підписала свої сторіс Трінчер, звертаючись до шанувальників за допомогою.

Зазначимо, минулої зими Анна прийняла пропозицію та стала нареченою Олександра Волошина. Пара планувала пишне весілля цього літа, проте війна внесла свої корективи до планів закоханих. Тепер Трінчер та її обранець вирішили просто розписатися у колі близьких, і вже призначили дату – 24 вересня.

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