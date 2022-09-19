Популярна українська спортсменка, Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка до війни була найкращою подругою Ані Лорак, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу гімнастка, яка зараз мешкає у США, поділилася зворушливим відео, в якому показала доньку-іменинницю, яку народила у другому шлюбі з бізнесменом Ігорем Дубинським.

У ролику можна побачити чарівні кадри з маленькою Евеліною, яка 19 вересня відзначає свої три роки. Схоже, мала любить фотографуватися, вона мило позує на камеру в різних вбраннях і локаціях.

У підписі до публікації Подкопаєва написала: "З днем ​​народження, щастя". А шанувальники тут же почали коментувати відео, засинаючи дівчинку компліментами та привітаннями: "З днем ​​народження, Евеліна!", "Вітаю", "З іменинницею! Здоров'я, щастя та світу", "Яка солодка", "Вітаю маленьке сонечко" , "З днем ​​народження вашу лялечку", "Вітаю вас, Ліля", "Найщиріші та тепліші привітання вашої дочки! Міцного здоров'я, щасливого дитинства!", "Маленька Ліля, в мініатюрі. Вітаю бажаю здоров'я", "Багато літа Щастя! У світі та радості, в оточенні добра і краси!".

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