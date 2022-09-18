Популярна українська блогерка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка в минулому була нареченою співака Віталія Козловського, а також брала участь у шоу "Холостяк", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кадри з операційної та зізналася, що зробила септопластику.

На фото та відео можна побачити Раміну, яка лежить на операційному столі, а над нею копошаться лікарі. За словами блогерки, вона зробила операцію, щоб вирівняти носову перегородку, це дозволить добре дихати.

"Доповідаю, я зробила септопластику. Якщо простими словами, вирівняла носову перегородку, щоб гарно дихати. Також прибрали кісту. Про інші деталі розповідає лікар на відео. Я не змінювала форму носа. Ця операція задля того, щоб нормально дихати. Лікаря обирала за вашими порадами, оперували в Києві. Зараз почуваю себе нормально. По стану, начебто захворіла, але з кожним днем відчуття все краще. Думаю, що через 2-3 дні взагалі буду огірком. Стосовно ціни, разом з аналізами, таксі, ліками, в мене вийшло десь 40 тисяч гривень. Але в мене було 3 маніпуляції. Якщо тільки перегородка, це дешевше", - розповіла Есхакзай у підписі до публікації.

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