Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників нескромною фотосесією, яку влаштувала у цікавій локації на світанку.

На нових знімках Анну знято о п'ятій ранку на тлі приголомшливого сходу сонця біля моря і басейну. Перед камерою вона з'явилася в темному купальнику та хитромудрій спідниці, це вбрання лише підкреслило витончену фігуру та апетитні вигини моделі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Неплях написала: "Заради неймовірного світанку, мені не важко прокинутися о 5-й ранку... Тому що іноді здається, що життя і є ось ці світанки і заходи сонця".

Шанувальники тут же почали коментувати нову фотосесію Ані, засипаючи її компліментами: "Ой як гарно і як гарна! Можна локацію, буду на Майорці через пару тижнів, дякую", "Вогонь", "А де можна скачати вашу пісню "Без тобі"? Скажіть, будь ласка?", "Дуже красива", "Така чарівна", "Ох, яка прекрасна жінка", "Дуже красиві фото", "Дуже жіночно!".

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