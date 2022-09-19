Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября собирается расписаться и стать женой блогера Александра Волошина, часто делится с поклонниками всеми подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила в сторис нескромные кадры в образе невесты и предложила поклонникам помочь ей выбрать.

Правда, на кадрах Анна примеряет образ для "утра невесты", а именно белоснежные корсеты. Как оказалось, она не может выбрать из двух вариантов, который наденет в свадебный день. Так, на одном из фото певица позирует в белом корсете из более плотной ткани, который идеально лег по фигуре и подчеркивает аппетитные прелести. Второй корсет более прозрачный и с застежками для чулок. Оба образа она дополнила легким халатиком с пышными белыми перьями.

"Утро невесты. Сказочно. 1/2 как выбрать? Или этот?", - подписала свои сторис Тринчер, обращаясь к поклонникам за помощью.

Отметим, прошлой зимой Анна приняла предложение и стала невестой Александра Волошина. Пара планировала пышную свадьбу этим летом, однако война внесла свои коррективы в планы влюбленных. Теперь Тринчер и ее избранник решили просто расписаться в кругу близких, и уже назначили дату – 24 сентября.

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