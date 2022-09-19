Лідер знаменитого гурту "KAZKA" Олександра Зарицька поділилася роздумами про Харків, де народилася та виросла.

Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька виросла в Харкові, який став однією з жертв російських бомбардувань. На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася історією міста та показала дитяче фото.

Олександра Зарицька розповіла, що у дитинстві разом із сестрою вона ходила до місцевої бібліотеки та читала комікси. Улюбленим заняттям було ходити до парку імені Горького на прогулянку та куштувати піцу в одному із закладів. Щоправда, окупанти обстріляли цей парк багато разів. Крім того, вона часто ходила Площею Свободи в центрі Харкова, яка також піддається атаці окупантів.

Солістка гурту "KAZKA" наголосила, що навіть після жорстоких обстрілів місто живе - Харків поранений, але його не здолати.

Також Олександра Зарицька показала фото із щасливого дитинства, коли Харків жив мирним життям, а російські загарбники його не обстрілювали.

Маленька Саша, якій на знімку не даси більше 2-х років, позує в плетеному кріслі з яскравою усмішкою.

"Ця маленька дівчинка я. Сиджу собі вдома у Харкові і ще не здогадуюсь, що світ буває таким жорстоким. А моє місто можуть кривдити щодня", - написала артистка.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.

Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.

Як Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни.



