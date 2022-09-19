Лидер знаменитой группы "KAZKA" Александра Зарицкая поделилась размышлениями о Харькове, где родилась и выросла.

Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая выросла в Харькове, который стал одной из жертв российских бомбардировок. На своей странице в Instagram звезда поделилась историей города и показала детское фото.

Александра Зарицкая рассказала, что в детстве вместе с сестрой она ходила в местную библиотеку и читала комиксы. Любимым занятием было ходить в парк имени Горького на прогулку и пробовать пиццу в одном из заведений. Правда, оккупанты обстреляли этот парк множество раз. Кроме того, она часто ходила по Площаде Свободы в центре Харькова, которая также подвергается атаке оккупантов.

Солистка группы "KAZKA" подчеркнула, что даже после жестоких обстрелов город живет - Харьков ранен, но его не одолеть.

Также Александра Зарицкая показала фото из счастливого детства, когда Харьков жил мирной жизнью, а российские захватчики его не обстреливали.

Маленькая Саша, которой на снимке не дашь больше 2-х лет, позирует в плетенном кресле с яркой улыбкой.

"Эта маленькая девочка я. Сижу себе дома в Харькове и еще не догадываюсь, что мир бывает таким жестоким. А мой город могут обижать каждый день", - написала артистка.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

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