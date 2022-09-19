Дружина переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина вивела на прогулянку маленьку доньку Елізабет.

Як пише Politeka.net , українська блогерка та дружина переможця шоу "Голос країни" Іванна Сасанчина активно розвиває свою сторінку в Інстаграм. За акаунтом дівчата пильно стежать понад 37 тисяч підписників.

Іванна часто ділиться з фолловерами історіями зі свого життя, а також показує свою малечу Елізабет, яка народилася наприкінці грудня минулого року.

а нових кадрах дівчина показала свою доньку на прогулянці.

В Україні вже помітно похолодало, тому Іванна одягла дитині курточку та шапочку. Дівчинка була у всьому рожевому.

Також дружин Сасанчина поскаржилася, що Елізабет росте дуже активно, тому з кожним днем ​​її все важче фотографувати.

«Робити фото з цією кнопкою вже не просто! До речі на подвір'ї дуже відчутно холодну осінь, тому одягайтеся тепленько❤️ Бережіть себе і своїх рідних 🙏🏻», - побажала дівчина своїм фолловерам.

Користувачі мережі позитивно відреагували на милі фотографії.

"Яка гарненька мама і доця", "Красуні", - пишуть у мережі.

Раніше обраниця зірки "Голос країни" розповіла, що у їхньої доньки після народження на обличчі з'явилася гемангіома (скупчення судин). Консервативне лікування не допомагає, а операцію доводиться переносити кілька місяців.

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