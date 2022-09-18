Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица, которая замужем за Арсеном Мирзояном. У пары есть совместная дочь Нина, которую назвали в честь легендарной бабушки Нины Матвиенко. Также у Тони есть дочь Ульяна, которую она родила в 17 лет. А Арсен воспитывает двоих сыновей. А после начала войны Тоня уехала с детьми сначала в Португалию, а потом переехала с младшей дочерью в Англию, где устроила уже ребенка в школу. Не забывает Матвиенко и об Инстаграм, где активно ведет страничку.
А в этот раз Тоня решила записать сторис, обратившись к фанатам.
"Какую песню записать?", - спросила Тоня и дала варианты ответа:
Народную;
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Патриотическую;
О любви;
Веселую".
"О любви все же таки петь", - написала Тоня спустя сутки, показав результаты опроса.
Как можно увидеть, сама Матвиенко хотела спеть народную песню.
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