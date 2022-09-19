Жена победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос країни" Романа Сасанчина вывела на прогулку маленькую дочку Элизабет.

Как пишет Politeka.net, украинская блогерка и жена победителя шоу "Голос країни" Иванна Сасанчина активно развивает свою страничку в Инстаграм. За аккаунтом девушки пристально следят более 37 тысяч подписчиков.

Иванна часто делится с фолловерами историями из своей жизни, а также показывает свою малышку Элизабет, которая родилась в конце декабря прошлого года.

На новых кадрах девушка показала свою дочку на прогулке.

В Украине уже заметно похолодало, поэтому Иванна одела малышке курточку и шапочку. Девчушка была во всем розовом.

Также жен Сасанчина пожаловалась, что Элизабет растет очень активной, поэтому с каждым днем ее всё сложнее фотографировать.

«Делать фото с этой кнопкой уже не просто! Кстати на дворе уж очень ощутимо холодную осень, поэтому одевайтесь тепленько❤️ Берегите себя и своих родных 🙏🏻», - пожелала девушка своим фолловерам.

Пользователи сети положительно отреагировали на милые снимки.

"Какая хорошенькая😍 мама и доця🔥", "Красавицы", - пишут в сети.

Ранее избранница звезды "Голос країни" рассказала, что у их дочери после рождения на лице появилась гемангиома (скопление сосудов). Консервативное лечение не помогает, а операцию приходится переносить уже несколько месяцев.

Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина пожаловалась на свою "работу": "Почему Рома не организует..."

Как сообщала Politeka, жена Мирзояна Тоня Матвиенко обратилась за помощью к украинцам.

Также Politeka писала, что Макс Барских показал, как выглядел задолго до популярности.