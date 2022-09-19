Как пишет Politeka.net, украинская блогерка и жена победителя шоу "Голос країни" Иванна Сасанчина активно развивает свою страничку в Инстаграм. За аккаунтом девушки пристально следят более 37 тысяч подписчиков.
Иванна часто делится с фолловерами историями из своей жизни, а также показывает свою малышку Элизабет, которая родилась в конце декабря прошлого года.
На новых кадрах девушка показала свою дочку на прогулке.
В Украине уже заметно похолодало, поэтому Иванна одела малышке курточку и шапочку. Девчушка была во всем розовом.
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Также жен Сасанчина пожаловалась, что Элизабет растет очень активной, поэтому с каждым днем ее всё сложнее фотографировать.
«Делать фото с этой кнопкой уже не просто! Кстати на дворе уж очень ощутимо холодную осень, поэтому одевайтесь тепленько❤️ Берегите себя и своих родных 🙏🏻», - пожелала девушка своим фолловерам.
Пользователи сети положительно отреагировали на милые снимки.
"Какая хорошенькая😍 мама и доця🔥", "Красавицы", - пишут в сети.
Ранее избранница звезды "Голос країни" рассказала, что у их дочери после рождения на лице появилась гемангиома (скопление сосудов). Консервативное лечение не помогает, а операцию приходится переносить уже несколько месяцев.
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