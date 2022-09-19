Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі у шоу "Голос країни", де перебувала у команді Святослава Вакарчука, здивувала новим загадковим чином та поділилася своїми думками.

Як пише Politeka.net ,Христина Соловій стала головою журі національного відбору Дитячого пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

Співачка зізналася, що до останнього хотіла відмовитись, бо вважає, що оцінювати когось, а тим паче юних українських артисток – справа делікатна та тонка.

«В таких конкурсах завжди купа суперечок і завжди будуть незадоволені. Але я пообіцяла собі, що мій вибір буде залежати не лише від моїх суб’єктивних уподобань. І навіть, якщо він не співпав із очікуваннями глядачів на 100% - я впевнена, що обрана вчора переможниця Злата Дзюнька репрезентує Україну у Єревані такою, якою є зараз наша країна - #незламна », - пояснила Крістіна Соловій у себе в Інстаграм.

На фото підопічна Вакарчука з'явилася у загадковому та відвертому образі.

Перед камерами вона позувала в стилізованій сукні з корсетом, який вигідно підкреслив усі переваги її фігури. З прикрас на шиї Соловій була маленька підвіска.

Шанувальники співачки захопили її новий образ.

"Красуня, а корсет шикарний",

"Мавка лісова, неймовірно красива",

"Яка ти красива, красуня!!! У тебе все вийде! 👍😉💙💛🇺🇦 ", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, дружина переможця "Голос країни" Сасанчина торкнулася кадрів із дочкою, якій потрібна операція.

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