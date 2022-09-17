На этот раз на своей странице в Instagram Иванна разместила серию милых фото на прогулке с маленькой Элизабет, сделанную еще в конце лета.
"Я уже так скучаю по тёплым, солнечным дням☀️🥺. Зима уже совсем скоро🥶 одна мысль о холоде, и у меня мороз по коже. Я очень не люблю холод, потому что мерзлячка я еще та😅! Кстати, какое ваше любимое время года?Потому что мое это 100% весна и начало лета. Мы с Элизой оставляем здесь теплый, солнечный день в память❤️🥰", — написала жена Сасанчина под кадрами.
Ранее избранница звезды "Голос країни" рассказала, что у их дочери после рождения на лице появилась гемангиома (скопление сосудов). Консервативное лечение не помогает, а операцию приходится переносить уже несколько месяцев.
"У Элизы каждый раз перед операцией как не сопли, так горло! И так каждый раз. Мы уже подумали, что это знак от Бога, что он нас от чего-то бережет", - рассказывала Иванна.
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Недавно молодая мамочка с дочкой снова были на осмотре, выслушали многих хирургов, и решили наблюдать и пробовать другие методы лечения, а если ничего не поможет, тогда гемангиому таки удалят хирургически.
Напомним, пережившая онкологию звезда 1+1 Алла Мазур обратилась к украинцам за помощью.
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