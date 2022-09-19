Певица Кристина Соловий, прославившаяся благодаря участию в шоу "Голос країни", где находилась в команде Святослава Вакарчука, удивила новым загадочным образом и поделилась своими мыслями.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий стала главой жюри национального отбора Детского песенного конкурса "Евровидение-2022".

Певица призналась, что до последнего хотела отказаться, так как считает, что оценивать кого-то, а тем более юных украинских артисток – дело деликатное и тонкое.

«В таких конкурсах всегда куча споров и всегда будут недовольны. Но я пообещала себе, что мой выбор будет зависеть не только от моих субъективных предпочтений. И даже если он не совпал с ожиданиями зрителей на 100% - я уверена, что избранная вчера победительница Злата Дзюнька представляет Украину в Ереване такой, как сейчас наша страна - #несокрушимая», - объяснила Кристина Соловий у себя в Инстаграм.

На фото подопечная Вакарчука появилась в загадочном и откровенном образе.

Перед камерами она попозировала в стилизованном платье с корсетом, который выгодно подчеркнул все достоинства ее фигуры. Из украшений на шее Соловий была маленькая подвеска.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового образа.

"Красавица, а корсет шикарный",

"Мавка лесная, невероятно красивая".

"Какая ты красивая, красавица!!! У тебя все получится! 👍😉💙💛🇺🇦 ", - пишут в сети.

Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина тронула кадрами с дочерью, которой нужна операция.

Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий удивила кадром в компании известного музыканта

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