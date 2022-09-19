Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий стала главой жюри национального отбора Детского песенного конкурса "Евровидение-2022".
Певица призналась, что до последнего хотела отказаться, так как считает, что оценивать кого-то, а тем более юных украинских артисток – дело деликатное и тонкое.
«В таких конкурсах всегда куча споров и всегда будут недовольны. Но я пообещала себе, что мой выбор будет зависеть не только от моих субъективных предпочтений. И даже если он не совпал с ожиданиями зрителей на 100% - я уверена, что избранная вчера победительница Злата Дзюнька представляет Украину в Ереване такой, как сейчас наша страна - #несокрушимая», - объяснила Кристина Соловий у себя в Инстаграм.
На фото подопечная Вакарчука появилась в загадочном и откровенном образе.
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Перед камерами она попозировала в стилизованном платье с корсетом, который выгодно подчеркнул все достоинства ее фигуры. Из украшений на шее Соловий была маленькая подвеска.
Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового образа.
"Красавица, а корсет шикарный",
"Мавка лесная, невероятно красивая".
"Какая ты красивая, красавица!!! У тебя все получится! 👍😉💙💛🇺🇦 ", - пишут в сети.
Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина тронула кадрами с дочерью, которой нужна операция.
Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий удивила кадром в компании известного музыканта
Также Politeka писала, что служащий в ВСУ Даниэль Салем захватил украинцев новым видео.