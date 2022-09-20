Переможниця 11 сезону реаліті-шоу Холостяк Ганна Богдан нарешті вийшла на зв'язок після хвороби.

Переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Ганна Богдан активно веде свою сторінку в соцмережах, тому коли вона зникла на тиждень, її передплатники почали турбуватися. Блогерка пояснила, що два тижні хворіла, тому випадала з Інстаграма, але пообіцяла повернутися і своє слово дотримала.

Анна розмітила новий кадр і підкорила чергове стильне вбрання. Поєднання легінсів з еко-шкіри та короткого сірого світшота зіграло на користь красуні та допомогло їй підкреслити довгі ноги.

Свій look блогера доповнила кедами, а на плечі накинула шкіряну куртку, адже у Києві помітно похолодало. У руках вона тримала невеликий рюкзачок у тон верхньому одязі.

«Погода впливає на ваш настрій?», – запитала своїх фоловерів Богдан.

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