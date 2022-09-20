Победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан активно ведет свою страницу в соцсетях, поэтому, когда она исчезла на неделю, ее подписчики начали беспокоится. Блогерка объяснила, что две недели болела, поэтому выпадала из Инстаграма, но пообещала вернуться и слово свое сдержала.

Анна разметила новый кадр и покорила очередным стильным нарядом. Сочетание леггинсов из эко-кожи и короткого серого свитшота сыграло в пользу красотки и помогло ей подчеркнуть длинные ноги.

Свой look блогерга дополнила кедами, а на плечи набросила кожаную куртку, ведь в Киеве заметно похолодало. В руках она держала небольшой рюкзачок в тон верхней одежде.

«Погода влияет на ваше настроение?», - спросила своих фолловеров Богдан.

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