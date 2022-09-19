Відома артистка Наталія Могилевська поділилася щасливим фото та розповіла про свою віддушину під час війни.

Популярна українська співачка та актриса Наталія Могилевська, яку шанувальники останнім часом запідозрили у вагітності, особливо зважаючи на чутки про появу в її житті коханого, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото зі своєї моновистави "Я вдома" та розповіла про своє щастя.

На новій фотографії Наталія знята на сцені в напівтемряві, вона стоїть у цікавій позиції з розведеними руками. Перед камерою артистка з'явилася у довгій темній сукні у білий горошок та чорному піджаку, її волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та щаслива посмішка.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Щастя! Я щаслива на сцені, коли граю цю виставу! Я щаслива щоразу бачити повну залу! Мої дорогі люди, дякую вам! Чекайте на нові дати на жовтень".

А шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки: "Яка крута фотка вийшла! Ви прекрасна!", "Це було неймовірно пронизливо, чесно, сильно. Дякую, Наталя", "Супер", "Красуня наша", "Ви найкраща!", "Неймовірна моя, як же я скучила", "Прекрасна".

Нагадаємо, "Ой, як красиво": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях у купальнику показала, заради чого прокинулася о п'ятій ранку.

Як повідомляла Politeka, "Яка солодка": подруга Лорак Лілія Подкопаєва показала маленьку доньку від другого шлюбу.

Також Politeka писала, що "Буду огірком": колишня наречена Козловського Есхакзай зробила пластику та показала відео з операційної.