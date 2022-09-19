Известная артистка Наталья Могилевская поделилась счастливым фото и рассказала о своей отдушине во время войны.

Популярная украинская певица и актриса Наталья Могилевская, которую поклонники в последнее время заподозрили в беременности, особенно учитывая слухи о появлении в ее жизни возлюбленного, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото со своего моноспектакля "Я вдома" и рассказала о своем счастье.

На новой фотографии Наталья запечатлена на сцене в полумраке, она стоит в интересной позиции с разведенными в стороны руками. Перед камерой артистка пояивлась в длинном темном платье в белый горошек и черном пиджаке, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Счастье! Я счастлива на сцене, когда играю этот спектакль! Я счастлива каждый раз видеть полный зал! Мои дорогие люди, спасибо вам! Ждите новые даты на октябрь".

А поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Какая крутая фотка получилась! Вы прекрасна!", "Это было невероятно пронзительно, честно, сильно. Спасибо, Наталья", "Супер", "Красавица наша", "Вы самая лучшая!", "Невероятная моя, как же я соскучилась", "Прекрасная".

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