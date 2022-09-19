Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко, яка під час війни залишилася в Україні, часто ділиться з шанувальниками новин про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала теплі фото зі своєю подругою та колегою Лідією Таран, яка з дочкою поїхала жити за кордон.
Як виявилось, Ліда відзначає свій день народження, і Марічка вирішила її привітати. У соцмережі телеведуча виклала зворушливі кадри, на яких вони позують у студії телеканалу. І Марічка, і Ліда виглядають дуже милими та усміхненими, видно, що вони найкращі подруги.
У підписі до публікації Падалко трепетно привітала Таран з її днем народження: "Зараз здається, що ці фото із іншного життя, хоча їм немає і року. Безтурботність, яку іноді собі можна було дозволити в минулому, там і залишилася. Як і наша дружба, де б ми не були. Лідусь, з днем народження! Вдячна долі, що ти в мене є! І преслужбі каналу, яка наполягла на фотосесії, якої ми не дуже хотіли. Чекаю, коли знов зможемо радіти разом життю. Поки ж бажаю успішного персонального року".
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