Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Маричка Падалко, которая во время войны осталась в Украине, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила теплые фото со своей подругой и коллегой Лидией Таран, которая с дочерью уехала жить за границу.

Как оказалось, Лида отмечает свой день рождения, и Маричка решила ее поздравить. В соцсети телеведущая выложила трогательные кадры, на которых они позируют в студии телеканала. И Маричка, и Лида выглядят очень милыми и улыбчивыми, видно, что они лучшие подруги.

В подписи к публикации Падалко трепетно поздравила Таран с ее днем рождения: "Сейчас кажется, что эти фото из другой жизни, хотя им нет и года. Безмятежность, которую иногда себе можно было позволить в прошлом, там и осталась. Как и наша дружба, где бы мы ни были. Лидусь, с днем рождения! Благодарна судьбе, что ты у меня есть! И пресс-службе канала, которая настояла на фотосессии, которой мы не очень хотели. Жду, когда снова сможем радоваться вместе жизни. Пока же желаю успешного персонального года".

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