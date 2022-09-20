Українська співачка Оля Цибульська на вулиці притискалася до одруженого чоловіка, а потім поцілувала його.

Як пише Politeka.net , популярна українська співачка Оля Цибульська активно розвиває свій Інстаграм-аккаунт. Вона часто ділиться із шанувальниками фотографіями та відеороликами, в яких розповідає про своє життя. Найчастіше в мікроблозі артистки кумедний контент і на цей раз не став винятком.

Так, артистка оповідання, кого зустріла на вулиці.

«Зустріла вродливого хлопця, випити з ним каву», - каже Цибульська на камеру і притискається до чоловіка, а потім цілує його в щоку.

Незнайомець показує обручку на безіменному пальці, а за кілька секунд стало відомо, що це брат артистки. Поруч із ним з'явилася його дружина та маленька дочка у візку.

«Моя любов», - підписала кадри Ольга Цибульська.

Наприкінці минулого місяця співачка вивела із тіні свого чоловіка.

Чоловіка звуть Сергій. Разом вони понад 20 років і від нього Цибульська народила сина Нестора.

Знаменитість завжди дуже ретельно приховувала своє особисте життя, внаслідок чого довкола неї ходили всілякі чутки. Їй приписували роман з DZIDZIO і навіть казали, що сина вона народила від нього. Зрештою, Цибульській набридли всі ці розмови.

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