Таким чином, ведуча прокоментувала пост російської співачки Алли Пугачової, адресований російському міністерству юстиції, про внесення її до списку "іноагентів", а також висловилася журналістці Ксенії Собчак, яка назвала українців нацистами.

«Останніми днями, на тлі жахів в Ізюмі ми отримали кілька меседжів із Росії. Вони різні, але є спільне для нас. Нагадаю — Собчак назвала нас нацистами за те, що українці висловлюються проти участі Наталії Водянової в рекламній компанії бренду Зара, а також Алла Пугачова висловилася за підтримку свого чоловіка, назвала мету загибелі росіян ілюзорною та закликала до мирного життя. Ці висловлювання абсолютно різні, але дещо об'єднуючі — реакція українців», - написала Осадча на своїй сторінці в Інстаграм.

Телеведуча пропонує забути, як звуть російських зірок.

"Собчак у світовому контексті нуль, її, крім своїх, ніхто не чує, а з тими її "своїми" нам все вже давно зрозуміло, просто виявилося те, що ми й так знали, – написала Осадча.

"Прочитати пост Пугачової – так. Можна подякувати під постом, що ці слова, можливо, років через 100 щось змінять на болотах, але радіти три доби всіма соцмережами та ЗМІ – ні. Краще більше порадіємо успіхам на фронті", - запропонувала Осадча та закликала українців бути самодостатніми.



"Коли хочеться відреагувати на росіян, уявіть, що ви їх не знаєте і ніколи не знали, перейдіть на сторінку до світової зірки та подякуйте за підтримку", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Осадча наочно показала, як вони з Горбуновим змінилися за час війни.

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