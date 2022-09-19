Таким образом ведущая прокомментировала пост российской певицы Аллы Пугачевой, адресованный российскому министерству юстиции, о внесении ее в список "иноагентов", а также высказалась журналистке Ксении Собчак, которая назвала украинцев нацистами.

«Последние дни, на фоне ужасов в Изюме мы получили несколько месседжей из России. Они разные, но есть нечто общее для нас. Напомню — Собчак назвала нас нацистами за то, что украинцы высказываются против участия Натальи Водяновой в рекламной компании бренда Зара, а также Алла Пугачева высказалась в поддержку своего мужа, назвала цель гибели россиян иллюзорной и призвала к мирной жизни. Эти высказывания совершенно разные, но несколько объединяющее — реакция украинцев», - написала Осадчая на своей странице в Инстаграм.

Телеведущая предлагает забыть, как зовут российских звезд.

"Собчак в мировом контексте ноль, ее, кроме своих, никто не слышит, а с теми ее "своими" нам все уже давно понятно, просто проявилось то, что мы и так знали, – написала Осадчая.

"Прочесть пост Пугачевой – да. Можно поблагодарить под постом, что эти слова, возможно, лет через 100 что-то изменят на болотах, но радоваться трое суток всеми соцсетями и СМИ – нет. Лучше больше порадуемся успехам на фронте", - предложила Осадчая и призвала украинцев быть самодостаточными.



"Когда хочется отреагировать на русских, представьте, что вы их не знаете и никогда не знали, перейдите на страницу к мировой звезде и поблагодарите за поддержку", – резюмировала она.

Напомним, Осадчая наглядно показала, как они с Горбуновым изменились за время войны

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