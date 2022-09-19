Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко стала відомою після перемоги на проекті "Голос. Діти", де вона була у команді Тіни Кароль. Після цього артистка взяла участь та виграла у шоу "Х-Фактор". Артистка вже встигла записати спільну композицію з Олегом Винником під назвою "Діаманти". Під час повномасштабного вторгнення Росії Еліна, як і багато українців, виїхала за кордон.

Зараз висхідна зірка українського шоу-бізу знаходиться в Італії, звідки не перестає дивувати своїх шанувальників. Цього разу молода артистка виклала у Instagram-акаунті відео, на якому продемонструвала свої вокальні здібності.

Еліна пройшлася вулицею в сорочці, зав'язаній на животі і заспівала приспів української народної пісні «Цвіте терен».

А ще вона запостила розумну цитату: " І навіть у найважчий період життя дивитися вперед і ніколи назад. Ризикнути. Можливо, ви виграєте це життя".

Користувачі мережі відгукнулися позитивно на публікації Єліні Іващенко.

"Вау, це неймовірно чарівно",

"Дуже красиво", - пишуть у мережі.

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