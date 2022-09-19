Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко стала известной после победы на проекте "Голос. Діти", где она была в команде Тины Кароль. После этого артистка приняла участие и выиграла в шоу "Х-Фактор". Артистка уже успела записать совместную композицию с Олегом Винником под названием "Диаманты". Во время полномасштабного вторжения рф Элина, как и многие украинцы, выехала за границу.

Сейчас восходящая звезда украинского шоу-биза находится в Италии, откуда не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз молодая артистка выложила в Instagram-аккаунте видео, на котором продемонстрировала свои вокальные способности.

Элина прошлась по улице в рубашке, завязанной на животе и спела припев украинской народной песни «Цвіте терен».

А еще она запостила умную цитату: "И даже в самый трудный период жизни смотреть вперед и никогда назад. Рискнуть. Может быть, вы выиграете эту жизнь".

Пользователи сети откликнулись положительно на публикации Єлині Иващенко.

"Вау, это невероятно волшебно",

"Очень красиво", - пишут в сети.

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