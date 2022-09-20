Відома співачка Ані Лорак, яка днями після довгого затишшя знову з'явилася в інформаційному просторі, щоправда, у Росії, вкотре роздраконила українців. Так спочатку відео з нею виклала російська блогерка, якій співачка, мабуть, дала інтерв'ю. А тепер запроданка через півроку відновила свій обліковий запис у Instagram і опублікувала гламурне фото.

Під знімком Лорак не стала позначати свою позицію, вона вкотре розповіла, що не може жити без співу і сцени. "Моє серце переповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена – моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям із вами. Я співаю, поки мої пісні торкаються вашої душі", - написала артистка.

Звичайно ж поява Лорак не залишилася без уваги користувачів мережі, правда, якщо російські фанати розповідали, як з нетерпінням на неї чекали, і як її люблять, то українці справедливо рознесли зрадницю в пух і прах.

"Нехай у кремлі співає", "Її батько рідний соромиться", "От лярва", "Бидло, ганьбить всю Буковину", "Мені соромно, що вона з Буковини", "Якщо я ригаю - вона захлинеться?", "Нехай і співає у своєму оркостані, раз вона його обрала", "Кремлівська повія версія 2.0", "Щось блювати захотілося", "Але пішла вона нах*й, шалашовка москальська. Ще б увагу звертати на її конвульсії "без сцени і пісень", "Діва місцевого розливу", "І пішла за російським кораблем", "До одного місця її обіймання. Напевно, гроші закінчилися", "Знову ця колода любові для дятлів", - пишуть українські користувачі у коментарях.

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