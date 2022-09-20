Известная певица Ани Лорак, которая на днях после долгого затишья снова появилась в информационном пространстве, правда, в россии, в очередной раз раздраконила украинцев. Так, сначала видео с ней выложила российская блогерша, которой певица, видимо, дала интервью. А теперь запроданка спустя полгода возобновила свой аккаунт в Instagram и опубликовала гламурное фото.

Под снимком Лорак не стала никак обозначать свою позицию, она в очередной раз рассказала, что не может жить без пения и сцены. "Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена – моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - написала артистка.

Конечно же появление Лорак не осталось без внимания пользователей сети, правда, если российские фанаты рассказывали, как с нетерпением ее ждали, и как ее любят, то украинцы справедливо разнесли предательницу в пух и прах.

"Пусть в кремле поет", "Ее отец родной стыдится", "Вот лярва", "Быдло, позорит всю Буковину", "Мне стыдно, что она из Буковины", "Если я рыгаю – она захлебнется?", "Пусть и поет в своем оркостане, раз она его выбрала", "Кремлевская проститутка версия 2.0", "Что-то блевать захотелось", "Но пошла она нах*й, шалашовка москальская. Еще бы внимание обращать на ее конвульсии "без сцены и песен", "Дива местного разлива", "И пошла за российским кораблем", "До одного места ее обнимание. Наверное, деньги закончились", "Снова это бревно любви для дятлов", - пишут украинские пользователи в комментариях.

Напомним, "Ой, как красиво": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях в купальнике показала, ради чего проснулась в пять утра.

Как сообщала Politeka, "Какая сладкая": подруга Лорак Лилия Подкопаева показала маленькую дочку от второго брака.

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