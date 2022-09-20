Відома українська співачка, колишня підопічна Монатіка Ліда Лі, яка брала участь у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото зі зйомок кліпу, а також показала кілька відео, в яких звучить її нова пісня, та звернулася до шанувальників.

На фотографії Ліда зображена на даху висотки, де знімала кадри для кліпу на композицію "Настане час", яку вона записала у колаборації з іншими українськими артистами. Перед камерою вона позує у широких темних джинсах та білій вільній сорочці з темно-синіми смугами. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

Також у своєму посту Ліда Лі показала патріотичні відео із соцмереж українців, на яких звучить пісня "Настане час", яку вона із зірковими колегами представила до Дня Незалежності України.

У підписі до публікації зірка написала: "Місяць тому ми презентували #НастанеЧас — нашу колаборацію з неймовірними артистами, військовими, українцями та українками… Ваша величезна кількість теплих відгуків, #10 місце в трендах YouTube, ваші відео у соц.мережах під пісню — ці та ще багато спогадів про нашу прем'єру викликають лише мурахи, тепло на душі та велику подяку кожному з вас!".

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