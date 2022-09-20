Известная украинская певица, бывшая подопечная Монатика Лида Ли, которая принимала участие в шоу "Танців з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото со съемок клипа, а также показала несколько видео, в которых звучит ее новая песня, и обратилась к поклонникам.

На фотографии Лида запечатлена на крыше высотки, где снимала кадры для клипа на композицию "Настане час", которую она записала в коллаборации с другими украинскими артистами. Перед камерой она позирует в широких темных джинсах и белой свободной рубашке с темно-синими полосами. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

Также в своем посте Лида Ли показала патриотические видео из соцсетей украинцев, на которых звучит песня "Настане час", которую она со звездными коллегами представила ко Дню Независимости Украины.

В подписи к публикации звезда написала: "Месяц назад мы презентовали #НастанеЧас – нашу коллаборацию с невероятными артистами, военными, украинцами и украинками… Ваше огромное количество теплых отзывов, #10 место в трендах YouTube, ваши видео в соцсетях под песню – эти и еще много воспоминаний о нашей премьере вызывают только мурашки, тепло на душе и благодарность каждому из вас!".

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