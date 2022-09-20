Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова показала, для кого збирає зараз кошти.

"Донати на ЗСУ. Допомагаємо Україні перемогти💙💛 Мої друзі з 25 бригади десантно-штурмових військ потребують допомоги. Олексій - екс-хокеїст збірної України. Саме він - та людина, якій ви відправляєте свої донати. Йому та його побратимам наразі дуже необхідна зарядна станція, оскільки вони знаходяться весь час під обстрілами - спорядження та техніку потрібно терміново відновлювати", — розповідає Боржемська.

Зірка "Зважені та щасливі" пояснила, як українці можуть зараз допомогти.

"Здається, що цей процес допомоги закупівлі обладнання ніколи не зупиниться. Але це те, що ми можемо робити навіть сидячи вдома. Ви донатите кошти, а ЗСУ продовжує боротьбу на фронті за нашу перемогу. Ви скидаєте 5-10-20-100 гривень, а хлопцям та дівчатам це рятує життя", — наголосила Марина.

Боржемська такокож додала, що всім українцям наразі нелегко, але найважче тим, хто боронить наш спокій та дає можливість продовжувати жити навіть в умовах війни. Про це варто пам’ятати кожного дня та допомагати по можливості.

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