Під час перегонів у лютому 2022 року 12-річний син Єгора Крутоголова потрапив до аварії.

Незадовго до вторгнення росії в Україну з'явилася інформація про те, що син відомого шоумена та актора "Дизель шоу" Єгора Крутоголова після серйозної аварії потрапив до лікарні. В інтерв'ю радіоведучому Славі Дьоміну на Youtube артист розповіла про стан старшого сина Льова.

У 2017 році Лев Крутоголов став чемпіоном України з картингу. В лютому 2022 року під час перегонів 12-річний хлопчик потрапив до аварії. Одного з гонщиків розвернуло проти руху і Лев не зміг уникнути контакту, внаслідок чого перескочив через машину суперника і перекинувся. У лютому він проходить реабілітацію після тяжкої ДТП.

За словами Єгора Крутоголова, його син дванадцять днів лежав у лікарні та проходив реабілітацію в Італії. Дружина артиста була із сином. Обидва дуже хотіли опинитися вдома, адже нудьгували та хотіли продовжити лікування вже в Україні. Шоумен відмовляв їх приїжджати, бо відчував, що щось має статися, хоча не розумів, що саме. Актор додав, що зараз хлопчик почувається добре.

"Вони не послухали. 23 лютого я закінчив концерт з "Дизель-шоу", а 24 лютого вночі о другій годині поїхав до аеропорту їх зустрічати. ​​Це був останній літак. Ми повертаємось на вечірку після концерту, у нас така традиція. Всі друзі раділи, що син повернувся і почувається чудово. Ми приїжджаємо додому і тільки заплющуємо очі, а за вікном звуки вибухів", - згадав Єгор Крутоголов.

Спочатку вони подумали, що щось упало на першому поверсі, але реальність виявилася набагато страшнішою – росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

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