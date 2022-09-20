В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова показала, для кого собирает сейчас средства.

"Донаты на ВСУ. Помогаем Украине победить💙💛Мои друзья из 25 бригады десантно-штурмовых войск нуждаются в помощи. Алексей - экс-хоккеист сборной Украины. Именно он - тот человек, которому вы отправляете свои донаты. Ему и его собратьям сейчас очень нужна зарядная станция, поскольку они находятся все время под обстрелами – снаряжение и технику нужно срочно восстанавливать», – рассказывает Боржемская.

Звезда "Зважені та щасливі" объяснила, как украинцы сейчас могут помочь.

"Кажется, что этот процесс помощи закупки оборудования никогда не остановится. Но это то, что мы можем делать даже сидя дома. Вы донатите средства, а ВСУ продолжают борьбу на фронте за нашу победу. Вы сбрасываете 5-10-20-100 гривен, а ребятам это спасает жизнь", - подчеркнула Марина.

Боржемская также добавила, что всем украинцам сейчас нелегко, но тяжелее всего тем, кто защищает наш покой и дает возможность продолжать жить даже в условиях войны. Об этом следует помнить каждый день и помогать по возможности.

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