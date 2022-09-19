Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська – відома українська актриса театру та кіно, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ганна вирішила опублікувати відео з тренування, з'явившись у роздягальні. Зірка позувала перед дзеркалом, вражаючи виглядом.

"Просто в трусиках та в плащику", - сказала зірка, повиляв стегнами на відео.

До цього Ганна показала, як чекає на закінчення повітряної тривоги під час вистави.

"Ось так виглядають актори, коли під час вистави йде сирена!

Вчора так виглядала вся Україна

До мого рідного міста Шепетівка прилетів, зовсім близько біля мого будинку, добре, що тато був на роботі

Зараз я під Києвом і тут уночі чула, як працює наше ППО! Слава ЗСУ

Але цієї ночі напевно не спали всі", - написала Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" показала типові вихідні із двома дітьми .

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" у силуетному костюмі влаштувала незвичайне тренування .

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гаряче тренування, виставивши форми напоказ.



