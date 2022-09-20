Популярна українська співачка та зірка "Євробачення" Джамала, яка з початку війни потужно підтримує Україну на міжнародній арені і навіть почала брати участь у польських "Танцях із зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала свій новий виступ на паркеті танцювального шоу у Польщі.

Так, у новому ефірі "Танців із зірками" Джамала та її партнер Яцек Єшке виконали Пасодобль. І хоча пара не отримала максимального балу, але в коментарях у соцмережі артистки справжній фурор. Більше того, зважаючи на коментарі, в української співачки з'явилися і польські фанати.

"Пасодобль - done. Він приніс нам 30 балів від журі. Ідемо далі. Сподіваємося ще довго вас дивувати в ефірах", - підписала відео Джамала.

"Це було неймовірно", "От сила рухів, аж через відео підкидає. Ви молодці. Тримаємося, Україно!", "Фантастика. Неймовірні", "Неймовірно! Пишаємося", "Дуже красиво! Ви чарівні!", "Браво!" , "Ви неймовірні і чарівні! Танець чарівний! Супер!", "Яка Ви молодець", "Гордимось", "Не знаю звідки у тебе стільки сили! Пишаємося!", "Неймовірне виконання!", "У залі були такі гучні оплески . Так тримати! Пасодобль вдався!", "Наша гордість", "Як же було красиво. Вогненний танець. Ви неймовірні. Все буде Україна. Дякую, Польща", - пишуть у коментарях.

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