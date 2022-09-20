Переможниця шоу "Голос країни" з команди Дана Балана, заслужена артистка України Оксана Муха напередодні вперше розповіла про свою боротьбу з раком.

Попри тяжку хворобу артистка не припиняла радувати шанувальників своїми концертами. Оксана Муха продовжує гастролювати Україною й виступати за кордоном на підтримку українців.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка "Голос країни" розповіла, що виступила в столиці Італії Римі, у садах біля Колізею, де українською піснею підтримала захід із вшанування Клаудіо Санторо - італійського священника та засновника асоціації Casa famiglia Lodovico Pavoni, яка підтримувала передовсім молодь.

"Зараз, коли увесь світ об’єднався у підтримці України та допомозі українцям, цей пам’ятний вечір у столиці Італії мав особливі акценти – у знак пошани до численних добрих справ падре Клаудіо італійці та українці згуртувалися довкола боротьби України. Мені випала честь піснею підтримати наших людей на дусі, а іноземцям - через українську мелодику відкрити українську душу, дати краще зрозуміти нас", — наголосила артистка.

Співачка зізналася, що її до сліз розчулив виступ місцевого хору Heart Gospel in Music, який приєднався до неї на «Двох кольорах», а згодом виконав щемливу пісню Odissea, присвятивши її Україні.

"У цій пісні співається про те, що багато людей плачуть, багато людей утікають, а їх усе вбивають, вбивають, вбивають… Підтримка України у світі – дуже потужна. Дякую сердечно усім, хто нині з нами у цій історичній боротьбі!", — додала Муха.

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