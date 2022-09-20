Победительница шоу "Голос країни" из команды Дана Балана, заслуженная артистка Украины Оксана Муха, накануне впервые рассказала о своей борьбе с раком.

Несмотря на тяжелую болезнь, артистка не прекращала радовать поклонников своими концертами. Оксана Муха продолжает гастролировать по Украине и выступать за границей в поддержку украинцев.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Голос країни" рассказала, что выступила в столице Италии Риме, в садах возле Колизея, где украинской песней поддержала мероприятие по случаю почтения Клаудио Санторо - итальянского священника и основателя ассоциации Casa famiglia Lodovico Pavoni, которая поддерживала прежде всего молодежь.

"Сейчас, когда весь мир объединился в поддержке Украины и помощи украинцам, этот памятный вечер в столице Италии имел особые акценты – в знак уважения к многочисленным добрым делам падре Клаудио итальянцы и украинцы сплотились вокруг борьбы Украины. Мне выпала честь песней поддержать наших людей на духе, а иностранцам - через украинскую мелодику открыть украинскую душу, дать лучше понять нас", - подчеркнула артистка.

Певица призналась, что ее до слез умило выступление местного хора Heart Gospel in Music, который присоединился к ней на «Двох кольорах», а впоследствии исполнил щемящую песню Odissea, посвятив ее Украине.

"В этой песне поется о том, что многие плачут, многие убегают, а их все убивают, убивают, убивают... Поддержка Украины в мире – очень мощная. Спасибо сердечно всем, кто сейчас с нами в этой исторической борьбе!", — добавила Муха.

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