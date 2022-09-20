На своїй сторінці в Instagram розмістив довгий та емоційний пост про український «срач» та показав фото з Венеції, де минулого тижня був на Ukrainian Days в рамках Biennale di Venezia.

Київський Міжнародний інститут соціології (КМІС) видав у серпні дуже цікаве дослідження. Зараз в українському суспільстві на стадії формування, а після Перемоги 💙💛 остаточно утвориться 4 групи людей:

1. Ті, хто був на фронті.

2. Хто не воював, але лишався в Україні, в тилу.

3. Ті, хто виїхав за кордон на час війни.

4. Хто лишився на окупованих територіях, і не виїхав до часу їхнього звільнення", — розповідає Остапчук.

Володимир додав, що у всіх цих груп до всіх інших груп будуть претензії.

"Ще раз У ВСІХ ДО ВСІХ БУДУТЬ ПРЕТЕНЗІЇ. «А чого не на фронті», «А ти донатила? Скільки», «Та шо вони там роблять в своєму інстаграмі?», «Чого сидіти у Польщі, ми в Києві з початку війни і все нормально». І ці наративи просочуються вже скрізь: в медіа, в коментах, в інтерв’ю. І це дуже небезпечна тенденція. Бо людей треба повертати з закордону, гуртувати навколо ВІДБУДОВИ і РОЗВИТКУ України", — наголосив ведучий.

Остапчук також пояснив, що, за твердженням того ж КМІС, вкрай небезпечно шукати відьом у власній хаті, бо активні, підприємливі люди - наш єдиний і головний шанс економічного дива.

"Ми зараз всі зконцентровані на Перемозі, це правильно, але чому майже ніхто не задається питанням «А що буде ПІСЛЯ Перемоги?». Яке суспільство ми отримаємо? Українців, що шеймлять, булять і виставляють претензії всім і всюди? Ви таку Україну майбутнього бачите?", — додав він.

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