На своей странице в Instagram разместил длинный и эмоциональный пост об украинском «сраче» и показал фото из Венеции, где на прошлой неделе был на Ukrainian Days в рамках Biennale di Venezia.

"Киевский Международный институт социологии (КМИС) издал в августе интересное исследование. Сейчас в украинском обществе на стадии формирования, а после Победы окончательно образуется 4 группы людей:

1. Те, кто был на фронте.

2. Кто не воевал, но оставался в Украине, в тылу.

3. Выехавшие за границу на время войны.

4. Кто остался на оккупированных территориях и не уехал до времени их освобождения", — рассказывает Остапчук.

Владимир добавил, что у всех этих групп ко всем остальным группам будут претензии.

"Еще раз У ВСЕХ КО ВСЕМ БУДУТ ПРЕТЕНЗИИ. «А чего не на фронте», «А ты донатила? Сколько», «Да что они там делают в своем инстаграмме?», «Чего сидеть в Польше, мы в Киеве с начала войны и все нормально». И эти нарративы просачиваются уже везде: в медиа, в комментах, в интервью. И это очень опасная тенденция. Потому что людей надо возвращать из-за границы, сплачивать вокруг ОТСТРОЙКИ и РАЗВИТИЯ Украины", — подчеркнул ведущий.

Остапчук также объяснил, что, по утверждению того же КМИС, крайне опасно искать ведьм в собственном доме, потому что активные, предприимчивые люди – наш единственный и главный шанс экономического чуда.

«Мы сейчас все сконцентрированы на Победе, это правильно, но почему почти никто не задается вопросом «А что будет ПОСЛЕ Победы?». Какое общество мы получим? Украинцев, которые шеймят, булят и выставляют претензии всем и повсюду? Вы такую ​​Украину будущего видите?", - добавил он.

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