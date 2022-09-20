На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати незвичайну смажену картоплю у формі великого деруна.

Нам знадобляться:

2 картоплини

Пів цибулини

Сіль, перець за бажанням

Неповна ложка борошна

Зелень для прикраси

Спершу картоплю ріжемо довгою соломкою, а цибулю тоненькою соломкою.

Додав солі та меленого перцю (можна за бажанням ще трав чи петрушки додавати, або навіть улюблені спеції). Добре розмяв руками, додав борошно і перемішав усе. Розігріваю пательню, на неї ллю олію, викладаю усю картопляну суміш. Смажу на середньому вогні, з кожної сторони, до румяності, але все під кришкою (хвилин по 4-5)", — пояснює Ярославський.

Далі зірка "Мастер Шеф" зменьшує вогонь та ще трохи підтушковує картопляну масу з обох боків (хвилини по 3).

"І дуже хрумкий, але ніжний в середині Дерун готовий! Посипаємо зеленню та класно буде смакувати зі сметаною чи солоними огірками. 🧑‍🍳 зверніть увагу на картоплю - для кращого смаку краще брати ту, яка добре розварюється і жовтого кольору в середині", — наголосив Володимир.

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