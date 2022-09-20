На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как приготовить необычный жареный картофель в форме большого драника.
Нам понадобятся:
- 2 картофелины
- Пол луковицы
- Соль, перец по желанию
- Неполная ложка муки
- Зелень для украшения
Сначала картофель режем длинной соломкой, а лук тоненькой соломкой.
"Добавил соли и молотого перца (можно по желанию еще травы или петрушку добавлять, или даже любимые специи). Хорошо размял руками, добавил муку и все перемешал. Разогреваю сковороду, на нее лью масло, выкладываю всю картофельную смесь. Жарю на среднем огне, с каждой стороны, до румяности, но все под крышкой (минут по 4-5)", - объясняет Ярославский.
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Далее звезда "Мастер Шеф" убавляет огонь и еще немного подтушивает картофельную массу с обеих сторон (минуты по 3).
"И очень хрустящий, но нежный в середине Драник готов! Посыпаем зеленью и классно будет смаковать со сметаной или солеными огурцами. 🧑🍳 обратите внимание на картошку - для лучшего вкуса лучше брать ту, которая хорошо разваривается и желтого цвета внутри", - подчеркнул Владимир.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
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