На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как приготовить необычный жареный картофель в форме большого драника.

Нам понадобятся:

2 картофелины

Пол луковицы

Соль, перец по желанию

Неполная ложка муки

Зелень для украшения

Сначала картофель режем длинной соломкой, а лук тоненькой соломкой.

"Добавил соли и молотого перца (можно по желанию еще травы или петрушку добавлять, или даже любимые специи). Хорошо размял руками, добавил муку и все перемешал. Разогреваю сковороду, на нее лью масло, выкладываю всю картофельную смесь. Жарю на среднем огне, с каждой стороны, до румяности, но все под крышкой (минут по 4-5)", - объясняет Ярославский.

Далее звезда "Мастер Шеф" убавляет огонь и еще немного подтушивает картофельную массу с обеих сторон (минуты по 3).

"И очень хрустящий, но нежный в середине Драник готов! Посыпаем зеленью и классно будет смаковать со сметаной или солеными огурцами. 🧑‍🍳 обратите внимание на картошку - для лучшего вкуса лучше брать ту, которая хорошо разваривается и желтого цвета внутри", - подчеркнул Владимир.

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