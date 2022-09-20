Напередодні тренерка шоу "Голос країни" DOROFEEVA випустила свій перший україномовний альбом, який отримав назву "Сенси", а його обкладинку прикрасило дитяче фото Наді.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Дорофєєва вирішила показати ще більше своїх дитячих фото, підібравши по кадру на кожну пісню з нової платівки.

"Гортати до кінця😂😂😂Дякую всім, хто слухає та підтримує мій альбом! Напишіть в коментах свою улюблену пісню з мого альбому🤍", — звернулася Надя до шанувальників.

Всього до альбому увійшли 7 треків, зокрема дует з Артемом Пивоваровим на текст Тараса Шевченка «Думи», кавер на пісню Кузьми Скрябіна «Люди як кораблі», українська адаптація хіта raznotsvetnaya, що тепер дістала назву «різнокольорова», а також ремікс на цей трек від популярного проєкту PROBASS ∆ HARDI.

До альбому також потрапив нещодавній реліз Дорофєєвої «крапають» і дві новинки – «у твоїй душі» та «охололо», написані разом з Іваном Клименком, Alyona Alyona та Jerry Heil.

Шанувальники в коментарях підьтримали Дорофєєву: "аааааа яка ти гарна 😍", "Боже, яка мила на усіх фотках", "Яка ж красуня на останній фотографії😍", "Тобі дякую, що даруєш такі гарні пісні із такими сенсами у такий важкий час🙏🏻", "Як відчепитися від цього альбому? Ніяк, бо він 💔".

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