Накануне тренер шоу "Голос країни" DOROFEEVA выпустила свой первый украиноязычный альбом, получивший название "Сенси", а его обложку украсило детское фото Нади.

В этот раз на своей странице в Instagram Дорофеева решила показать еще больше своих детских фото, подобрав по кадру на каждую песню из новой пластинки.

"Листать до конца😂😂😂Благодарю всех, кто слушает и поддерживает мой альбом! Напишите в комментах свою любимую песню из моего альбома🤍", - обратилась Надя к поклонникам.

Всего в альбом вошли 7 треков, в частности дуэт с Артемом Пивоваровым на текст Тараса Шевченко «Думи», кавер на песню Кузьмы Скрябина «Люди як кораблі», украинская адаптация хита raznotsvetnaya, которая теперь получила название «різнокольорова», а также ремикс на этот трек от популярного проекта PROBASS ∆ HARDI.

В альбом также попал недавний релиз Дорофеевой «крапають» и две новинки – «у твоїй душі» и «охололо», написанные вместе с Иваном Клименко, Alyona Alyona и Jerry Heil.

Поклонники в комментариях поддержали Дорофееву: "аааааа какая ты хорошая 😍", "Боже, какая милая на всех фотках", "Какая же красавица на последней фотографии😍", "Тебе спасибо, что даришь такие красивые песни с такими смыслами в такое трудное время 🙏🏻", "Как отцепиться от этого альбома? Никак, потому что он 💔".

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