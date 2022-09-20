Популярна артистка Тіна Кароль торкнулася фанатів милим сімейним кадром із нагоди дня народження своєї мами. 19 вересня мати Тіни Кароль – Світлана Андріївна відзначила день народження, їй виповнилося 62 роки.

Артистка підписала щасливий кадр досить лаконічно: "З днем ​​народження, мамо!"

На святковому фото зірка зображена з мамою та братом Станіславом, який на 4 роки старший.

«Нехай кожен день буде сповнений гарного настрою, душевних зустрічей та плідної праці. Щастя та радості в будинок, здоров'я та благополуччя сім'ї, натхнення та творчості. Нехай сонце заглядає у вікна, а щастя у серце! Дуже любимо і цінуємо вас! - приєднуються до поздоровлень на «Фантіні».

Артистка також їздить додому та влаштовує концерти для українців у улюблених містах.

«Ця пісня була першою у моїй кар'єрі. Я написала її натхненно, наївність у ній зашкалює. Складно помістити в голову, що ми змушені співати в метро і в той же момент, як сильна віра в цих очах, бо незламні! Навіки разом 💞🫂🇺🇦!» - пише Тіна під добіркою нових кадрів.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

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